Такси межгород «Новосибирск – любой город»

За рулем больше 25 лет – специализируюсь на межрегиональных пассажирских перевозках. Характер выдержанный, уравновешенный, стиль вождения спокойный и аккуратный, правила в приоритете. Имею чувство юмора, пунктуален и неконфликтен.

Так характеризую себя не только я, но и ехавшие пассажиры. И вы оцените правдивость этих слов при длительном путешествии до нужного вам города.