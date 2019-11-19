Такси межгород «Новосибирск – любой город» - Такси межгород минивэн Новосибирск

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Такси межгород «Новосибирск – любой город»

Железные гарантии для выгодных заказов на такси минивен по межгороду

Давайте заочно познакомимся с моим такси на межгород в Новосибирске. И у вас не возникнет сомнений, на чем ехать после приезда на поезде, приземления в аэропорт А.И. Покрышкина или к посадке на самолет.
Если кратко, то:
  • Главный повод – НИЗКАЯ ЦЕНА на междугородний трансфер в любой пункт Алтая, Сибири и РФ
  • Второй плюс – минивэн (вместительный, комфортабельный, работающий как «вечный двигатель»).
ВАЖНО: Принимаю заявки только на межгород. Внутригородским извозом не занимаюсь. В аэропорт и ЖД вокзал Новосибирск-Главный приезжаю, если Вы сделали предварительный заказ междугороднего такси. Не набираю попутчиков на поездку. Не дежурю на выходе. А теперь подробнее...
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5 причин заказать мое междугороднее такси из Новосибирска

1. Финансовая выгода - стоимость

На стоимость такси из Новосиба влияет место назначения (километраж). Поедете в попутном для меня направлении – экономия будет значительной. Цена ниже обычной.
Если пассажиров будет от 1 до 4 – заплатите как за обычный седан проехав на большом комфортном автомобиле.
Позвоните и сразу узнаете точную окончательную цену трансфера. ПОДРОБНЕЕ..
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2. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Кафе на трассе из Новосибирска
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НЕ беру деньги за естественные и необходимые услуги:

  • Остановки на 15-20 минут – бесплатные (можете перекусить в кафе, сфотографироваться, сделать физкультминутку, покурить на воздухе). УТОЧНЕНИЕ...
  • За детские кресла и бустеры доплачивать не нужно. Сообщите, чтобы я их установил заранее.
  • Перевозка любимых питомцев – без дополнительной оплаты (просто предупредите меня при заказе + обязательно наличие переноски/сумки, подстилки). ДЕТАЛИ...
  • Пользуйтесь WI-FI в машине сколько угодно – делитесь впечатлениями с друзьями по Viber, Skype и WhatsApp или смотрите фильмы (скорость позволяет).

3. Безопасность во всех отношениях

За рулем больше 25 лет – специализируюсь на межрегиональных пассажирских перевозках. Характер выдержанный, уравновешенный, стиль вождения спокойный и аккуратный, правила в приоритете. Имею чувство юмора, пунктуален и неконфликтен.
Так характеризую себя не только я, но и ехавшие пассажиры. И вы оцените правдивость этих слов при длительном путешествии до нужного вам города.

4. Комфорт минивэна

  • В просторном салоне с удобством разместятся высокие люди и нестандартной комплекции + багаж (снаряжение).
  • Микроклимат задается по вашему требованию (2 кондиционера, 2 печки).
  • На раскладывающихся сидениях можно спать лежа.
  • Музыкальное сопровождение под ваши вкусы и по желанию.

5. Встреча без опозданий

Во время заказа мы обсудим с вами все: дату, время прилета в аэропорт или прибытия на ЖД вокзал и точное место, где я буду вас ждать, какая будет цена минивэна.
Я сам отслежу своевременное прибытие рейса (дождусь, если задерживается), и подойду к вам. Обязательно помогу с багажом. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ...
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Бронируйте междугороднее такси заранее и не прогадаете

По предварительному договору цена междугороднего такси из Новосибирска обойдется ДЕШЕВЛЕ, чем вам предложат по прибытию мои конкуренты.
УТОЧНЕНИЕ: транзитным пассажирам следующих через город: я не дежурю возле Ж.Д. вокзала, или аэропорта имени Покрышкина, поэтому заказы принимаются только на телефон заранее. Учитывайте этот фактор при планировании дорожной карты. Звоните, минимум за сутки, приветствую и более раннее обращение даже за 50 дней. И будьте уверены, я подъеду в назначенный час. Ничего не забуду, все заказы записываю. До встречи, Владимир.
Телефон МТС +7 913 486 4224   Мессенджеры:

Viber +79134864224       WhatsApp +79134864224   
    
Билайн  +7 903 906 4224 Мессенджеров нет.

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